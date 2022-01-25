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День студента отмечается 25 января

День студента (Татьянин день) отмечается 25 января, пишет calend.ru.

В этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов.

Сначала этот праздник отмечали только в Москве непродолжительной официальной церемонией в здании университета и шумным народным гулянием, участие в котором принимала почти вся столица.

Затем Николая I распорядился праздновать дату подписания акта об учреждении Московского университета как официальный праздник студенчества. С него начинались студенческие каникулы. В этот день устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами, а квартальные не трогали даже чрезвычайно нетрезвых студентов, спрашивая их: «Не нуждается ли господин студент в помощи?»

В настоящее время студенты все также отмечают свой праздник с размахом.

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