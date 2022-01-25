В ВОЗ не исключают появление новых штаммов после «омикрона»
В ВОЗ рассматривают все сценарии пандемии. Там считают, что, скорее всего, «омикрон» — не последний вариант COVID. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе организации.
«Коронавирус уже находится на пути к тому, чтобы стать эндемичным (характерное для определенных регионов заболевание), но сейчас мы находимся в самом разгаре этой пандемии», — заявили в ВОЗ.
Её представитель также отметил, что появление «омикрона» говорит о том, что превентивные меры остаются очень важным элементом защиты. Странам следует ужесточать или снимать ограничения на основе данных о заболеваемости и возможностей системы здравоохранения. «Важно не давать преждевременных обещаний», — заключили в ВОЗ.
В ряде стран в ЕС, несмотря на рост заболеваемости, смягчают ограничения. Испанские власти призывают Европу воспринимать вспышки COVID как сезонный грипп и сосредоточиться на прививочной кампании, а не жестких мерах.
С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре доступна для поклонения десница великомученицы Татианы
26 медалей привезли молодые псковичи с чемпионата и первенства СЗФО по танцевальному спорту