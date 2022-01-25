Выплаты за задержки авиарейсов предлагают сделать автоматическими

07:40, 25 января 2022, ПАИ

Общественники предложили сделать выплаты компенсаций за задержки авиарейсов в России автоматическими. С такой инициативой к председателю Госдумы Вячеславу Володину обратился глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) и член Общественной палаты РФ Илья Зотов, пишет газета «Известия».

Авторы предложения отмечают множественные нарушения прав пассажиров со стороны авиакомпаний и массовые задержки авиарейсов. В письме указано, что такая ситуация обусловлена отсутствием должного законодательного регулирования ответственности перевозчиков.

Сейчас выплата компенсаций пассажирам при задержках рейсов по вине авиакомпаний носит заявительный характер. Пассажирам нужно написать претензию в адрес перевозчика и ждать ответа 30 дней. С учетом того, что размер компенсации в России составляет всего 25 рублей за каждый час задержки рейса, за выплатами обращаются, по данным ООП, не больше 10% пассажиров. При этом с высокой долей вероятности авиакомпания может отказать в выплатах, уточнил Илья Зотов.

По его мнению, несправедливо, когда по закону пассажир должен получить компенсацию, но для этого ему предстоит множество бюрократических процедур. Общественник уверен, что не каждый будет тратить на это время, и авиакомпании этим пользуются.

«Не считаю, что эта мера будет способствовать увеличению роста цен на билеты, так как мы не формируем дополнительных издержек, а говорим о том, что если по закону пассажиру положена выплата, то этот закон надо выполнять», — добавил председатель ООП.