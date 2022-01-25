Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выплаты за задержки авиарейсов предлагают сделать автоматическими

Общественники предложили сделать выплаты компенсаций за задержки авиарейсов в России автоматическими. С такой инициативой к председателю Госдумы Вячеславу Володину обратился глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) и член Общественной палаты РФ Илья Зотов, пишет газета «Известия».

Авторы предложения отмечают множественные нарушения прав пассажиров со стороны авиакомпаний и массовые задержки авиарейсов. В письме указано, что такая ситуация обусловлена отсутствием должного законодательного регулирования ответственности перевозчиков.

Сейчас выплата компенсаций пассажирам при задержках рейсов по вине авиакомпаний носит заявительный характер. Пассажирам нужно написать претензию в адрес перевозчика и ждать ответа 30 дней. С учетом того, что размер компенсации в России составляет всего 25 рублей за каждый час задержки рейса, за выплатами обращаются, по данным ООП, не больше 10% пассажиров. При этом с высокой долей вероятности авиакомпания может отказать в выплатах, уточнил Илья Зотов.

По его мнению, несправедливо, когда по закону пассажир должен получить компенсацию, но для этого ему предстоит множество бюрократических процедур. Общественник уверен, что не каждый будет тратить на это время, и авиакомпании этим пользуются.

«Не считаю, что эта мера будет способствовать увеличению роста цен на билеты, так как мы не формируем дополнительных издержек, а говорим о том, что если по закону пассажиру положена выплата, то этот закон надо выполнять», — добавил председатель ООП.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
Проголосовать >>>

25 января 2022

Печь каравай и идти на реку: что нужно делать на Татьянин день
25 января 2022

День студента отмечается 25 января
25 января 2022

О медалистах, настолках и спасении индейцев – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
24 января 2022

В Локне установили корзины взаимопомощи
24 января 2022

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре доступна для поклонения десница великомученицы Татианы
24 января 2022

Псковский музей-заповедник объявил о санитарных днях в конце января
24 января 2022

26 медалей привезли молодые псковичи с чемпионата и первенства СЗФО по танцевальному спорту
24 января 2022

Два класса в двух великолукских школах находятся на карантине из-за ОРВИ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...