Псковская область вошла в топ-5 регионов Северо-Запада по доступности отдыха по программе кешбэка

08:55, 25 января 2022, ПАИ

Псковская область вошла в топ-5 на Северо-Западе России по доступности отдыха в санаториях по программе туристического кешбэка в 2022 году. Как сообщает ТурСтат, рейтинг представил портал бронирования Санатории-России.рф.

Путевка по кешбэку в санатории Псковской области обойдется в среднем в 2890 рублей в сутки за проживание, питание и лечение. В топ-5 регионов Северо-Запада по доступности весеннего отдыха вошли также Вологодская, Новгородская, Архангельская и Мурманская области. В них отдых будет стоить от 2,3 до 3 тысяч рублей в сутки.

В целом по России в рейтинге самых недорогих поездок в санатории по кешбэку лидируют Центральная России и Приволжье.

По данным портала Санатории-России.рф, туристы все чаще выбирают региональные санатории, а не только южные. Это приводит к сокращению расходов и времени на логистику, к лучшей акклиматизации. Кроме того, местные здравницы, которые прежде не могли тягаться по загруженности и доходности с южными курортами, получают возможность полноценно оказывать услуги и развиваться даже в межсезонье. Таким образом, по данным экспертов, можно говорить о большой пользе программы туристического кешбэка как для отдыхающих, так и для самих санаториев.

Рейтинг составлен на основе анализа стоимости отдыха в санаториях России по программе кешбэка в 2022 году.