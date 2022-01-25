Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До +3 градусов потеплеет в Псковской области 25 января

25 января в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Днем выпадут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Ночью будет без существенных осадков. На дорогах местами прогнозируется гололедица. Будет дуть умеренный ветер западных направлений. Температура днем составит от -1 до +3 градусов, ночью — от -7 до -12.

В Пскове днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью существенных осадков не прогнозируется. На дорогах может возникать гололедица. Температура днем составит от +1 до +3 градусов, ночью — от -9 до -11.

В Великих Луках будет идти небольшой мокрый снег, на дорогах — гололёд. Температура днем не превысит 0...-1 градуса, ночью опустится до -7...-9.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
Проголосовать >>>

25 января 2022

Псковичам объяснили, как выбрать участок для строительства частного дома
25 января 2022

Кроме гранита. Псковичи рассказали, чем питались в студенческие годы
25 января 2022

743 человека работают в Псковской областной инфекционной больнице
25 января 2022

Михаил Ведерников поздравил псковских учащихся с Днём студента
25 января 2022

Почти 15 тысяч человек поступили на лечение в стационар псковской инфекционки
25 января 2022

За 30 лет россияне стали пить в 10 раз больше натурального кофе
25 января 2022

Более 400 жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса за сутки
25 января 2022

Почти 750 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...