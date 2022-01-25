До +3 градусов потеплеет в Псковской области 25 января

09:00, 25 января 2022, ПАИ

25 января в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Днем выпадут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Ночью будет без существенных осадков. На дорогах местами прогнозируется гололедица. Будет дуть умеренный ветер западных направлений. Температура днем составит от -1 до +3 градусов, ночью — от -7 до -12.

В Пскове днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью существенных осадков не прогнозируется. На дорогах может возникать гололедица. Температура днем составит от +1 до +3 градусов, ночью — от -9 до -11.

В Великих Луках будет идти небольшой мокрый снег, на дорогах — гололёд. Температура днем не превысит 0...-1 градуса, ночью опустится до -7...-9.