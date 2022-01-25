День рождения отмечает депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков

09:31, 25 января 2022, ПАИ

25 января депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков отмечает день рождения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Глава Пскова Елена Полонская и депутаты Псковской городской Думы поздравляют коллегу с праздником, выражают признательность за активную гражданскую позицию, отзывчевость и многолетнюю плодотворную деятельность в органах местного самоуправления и желают ему крепкого здоровья, счастья, любви, мира, добра, благополучия, успехов в труде и во всех начинаниях», - отметили в пресс-службе.

Григорий Иванович Стороненков родился 25 января 1967 года в деревне Понизовье Бельского района Тверской области.

В 1990 году окончил Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина.

В 1990 - 1993 годах - инженер-конструктор, руководитель отдела электроники ОМА завода «ТИКОНД».

С 1993 по 1996 год - инженер в ТОО «Лаинс».

В 1996 - 1999 годах - генеральный директор ЗАО «Псковгазпром».

С 1999 года - генеральный директор группы предприятий ООО «Псковтехгаз».

В марте 2007 года был избран депутатом Псковской городской Думы 4-го созыва. Входил в состав комитетов по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству; по земельным ресурсам, градостроительству, муниципальной собственности и предпринимательству.

10 сентября 2017 года был избран депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва по одномандатному округу № 12.