Себежский район по реализации нацпроектов вошёл в число трёх лучших муниципалитетов области

09:35, 25 января 2022, ПАИ

В 2021 году Себежский район по реализации нацпроектов вошёл в число трёх лучших муниципалитетов региона. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

В прошлом году район получил 23,5 млн рублей на реализацию региональных проектов. Как отметил губернатор, работа активно велась по направлениям «Образование», «Жильё и городская среда» и «Культура».

Так, в Идрице привели в порядок территорию площади Знамени Победы, а в посёлке Сосновый Бор – сквер Победы. За год было отремонтировано 6 дворовых территорий и приобретено 7 квартир для переселения граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

По нацпроекту «Образование» отремонтировали спортзал в Себежской школе. 7 учреждений района получили новую технику, оборудование, снаряжение на сумму 5,6 млн рублей.

В Идрицкой школе работает ВИА «Темп»: у него появились новая гитара, акустические колонки и микрофоны. Также школа получила новое оборудование для электронного тира.

Ученики Детско-юношеского клуба физической подготовки уже осваивают свободный коньковый ход на новых лыжах по трассам, проложенным с помощью снегохода с оборудованием для утрамбовки снега.

Созданы «Точка Роста» в Себежской и Сосновоборской школах, укомплектованные робототехникой, ноутбуками, микроскопами и цифровыми лабораториями. Идрицкая, Кузнецовская и Себежская школы получили ноутбуки и многофункциональные устройства.