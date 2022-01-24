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Культура

На встречу с художниками могут попасть псковичи

26 января в 14:00 во Дворе Постникова состоится «Встреча в подклете», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Участники встречи смогут вживую пообщаться с псковскими художниками (Николай Москалев, Илья Сёмин, Сергей Каримов), которые работают в разных направлениях. И осознать, что художник - это не только профессия, но и состояние души. Это человек, который не просто отображает действительность, а все увиденное пропускает через своё сердце, свои мысли и чувства.

На встрече участники узнают, как проходит процесс написания картины, что вдохновляет художников созидать, а также другие тонкости ремесла.

Место проведения: Двор Постникова, ул. Олега Кошевого, 2 (подклет, выставка «Пейзаж России»). Есть возможность оплатить вход «Пушкинской картой».

Предварительная запись по телефону 8 (8112) 29 22 59.

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