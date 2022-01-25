Более 355 млн человек в мире заразились COVID-19

09:40, 25 января 2022, ПАИ

По состоянию на утро 25 января в мире зарегистрировано 355 682 845 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 623 412 человек. Количество выздоровевших – 282 329 315.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 72 958 690. В этой стране от коронавируса умерло 891 595 человек, выздоровело – 44 828 957.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 11 173 300 человек, 10 045 336 пациентов выздоровело, 326 767 – умерло.