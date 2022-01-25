Фальшивую двухтысячную банкноту изъяли в Великих Луках

09:48, 25 января 2022, ПАИ

В Великих Луках сотрудники полиции изъяли фальшивые две тысячи рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивку выявили в одном из финансовых учреждений города 24 января. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.