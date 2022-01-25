50 кошек погибли при пожаре в приюте для животных в Великих Луках

09:58, 25 января 2022, ПАИ

В Великих Луках при пожаре в приюте для животных погибли животные, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»











24 января в 09:50 поступило сообщение о пожаре в переулке Портовом. В результате произошедшего дом размером 6 на 12 выгорел изнутри по всей площади, повреждена кровля. Предположительно пожар произошёл из-за неисправности холодильника. Люди не пострадали, в доме находились животные – собака и около 50 кошек.