Два человека пострадали в результате ДТП в центре Пскова

09:54, 25 января 2022, ПАИ

Два человека пострадали в результате столкновения двух иномарок в центре Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла около 9 часов утра на улице Советской, 15.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Golf 1999 года рождения совершал разворот, в это время произошло столкновение с двигавшимся ему навстречу автомобилем Renault под управлением гражданина 1986 года рождения.

В результате аварии пострадали пассажир Renault 1997 года рождения и пассажир автомобиля Volkswagen 1979 года. Они доставлены для осмотра в больницу. У водителей признаков алкогольного опьянения не установлено.

На месте происшествия работали сотрудники АСС, медики. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.