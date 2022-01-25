Михаил Ведерников поздравил псковских учащихся с Днём студента

10:59, 25 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте поздравил студентов региона с Днём российского студенчества – Татьяниным днём.

Глава региона выразил уверенность, что каждый, кто когда-то был студентом, согласится, что это время – самая яркая и интересная пора.

«В этот период вы учитесь мыслить, принимать нестандартные решения, разрабатывать новые теории, тем самым закладывая основы будущих профессиональных и личных успехов. Что не менее важно, многие из вас именно в университете делают первые шаги в общественной, культурной, научной, добровольческой и других сферах жизни нашего общества», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор пожелал псковским студентам успехов, никогда не сомневаться в собственных силах и уверенно двигаться к покорению новых вершин. «Учитесь, творите, мечтайте, любите и делайте этот мир ещё лучше! С праздником, с Днём студента!» – заключил Михаил Ведерников.