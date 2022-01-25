Новых сотрудников зачислили на службу в региональное Погрануправление ФСБ

11:07, 25 января 2022, ПАИ

В Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области состоялся торжественный церемониал приведения к военной присяге сотрудников, зачисленных на военную службу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Присутствующие на мероприятии ветераны пограничной службы поздравили новое пополнение с большим событием в их жизни и дали напутствие «с достоинством и честью нести высокое звание воина-пограничника, свято чтить и приумножать славные боевые традиции защитников Родины и границ Отечества».