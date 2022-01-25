Пропавшего Александра Соколова разыскивают родственники в Псковской области

11:12, 25 января 2022, ПАИ

В Бежаницком районе разыскивают родственников Александра Соколова. Детали описала его внучатая племянница Анастасия в сообщении в адрес программы «Жди меня», рассказали Псковскому агентству информации волонтеры проекта в регионе.

«Это родной брат моей бабушки Валентины Васильевны, которая родилась 28 февраля 1947 года», - уточнила заявительница.

Сам Александр родился в 1950 году. В семье хранится несколько фотографий – брат в армейской форме и в рубашке с широким цветастым воротником.

Жителей Псковской области просят связаться с волонтёрами проекта по электронной почте: pskovnews@mail.ru.