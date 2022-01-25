743 человека работают в Псковской областной инфекционной больнице

11:13, 25 января 2022, ПАИ

743 человека работают в Псковской областной инфекционной больнице. Из них 564 человека работают в псковском филиале, еще 179 – в Великих Луках, сообщили в Instagram-аккаунте медучреждения.

В Instagram-аккаунте медучреждении подчеркнули, что среди врачей – молодые, перспективные, высококвалифицированные специалисты из разных регионов России и других стран: Санкт-Петербурга, Уфы, Саратова, Смоленска, Твери, Кемерово, Краснодара, Кирова, Брянска, Воронежа, Грозного, Нальчика, Дагестана, Таджикистана, Белоруссии и Индии.

За 2021 год медики израсходовали 183 тысячи бахил, 150 тысяч одноразовых масок, 45 тысяч защитных комбинезонов и 91 200 респираторных масок.