Великолукская студентка одержала победу в велогонках в Португалии

11:38, 25 января 2022, ПАИ

Студентка второго курса Великолукской академии физической культуры и спорта Диана Климова одержала победу в велогонках в Португалии. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

С 21 по 23 января в Анадии (Португалия) на велотреке «Трофео Интернационале» проходили международные соревнования по велоспорту на треке. В гонках участвовало 180 спортсменов из 24 стран мира.

В заключительной части соревнований на велотреке разыгрывались награды в мэдисоне, кейрине. В женской гонке мэдисон победу одержали гонщицы Гульназ Хатунцева и Диана Климова, набрав 24 очка.