Великолукская студентка одержала победу в велогонках в Португалии
Студентка второго курса Великолукской академии физической культуры и спорта Диана Климова одержала победу в велогонках в Португалии. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
С 21 по 23 января в Анадии (Португалия) на велотреке «Трофео Интернационале» проходили международные соревнования по велоспорту на треке. В гонках участвовало 180 спортсменов из 24 стран мира.
В заключительной части соревнований на велотреке разыгрывались награды в мэдисоне, кейрине. В женской гонке мэдисон победу одержали гонщицы Гульназ Хатунцева и Диана Климова, набрав 24 очка.
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