Приют для коров появился в Псковской области

12:12, 25 января 2022, ПАИ

В Локнянском районе Псковской области появился приют для коров, пишет «Аиф-Псков».

Сто с лишним животных разместили на заброшенной ферме недалеко от деревни Гоголево. Ферма GoGoLevo объединила приюты для коров из Татарстана и Ленинградской области.

Создательница приюта для коров Лилия Газизулина рассказала, что всё началось еще в 2013 году в Татарстане. К неё обратились друзья, убежденные вегетарианцы, с просьбой взять себе коров, которых им трудно было содержать после смерти главы семьи: «Они понимали, что если продадут этих коров, то рано или поздно те пойдут под нож. Мы подумали и решили приютить животных. Тогда мы еще не планировали делать приют. Но оказалось, что очень многие люди с большой неохотой расстаются со своими отживающими век коровами и предпочли бы отдать их, чем пускать на мясо. Поэтому, услышав о том, что мы спасаем таких животных, нам стали звонить», - пояснила женщина.

В приюте есть спасённые от бойни коровы, быки, а также недавно появившиеся на свет телята. Псковская область выбрана для размещения приюта не случайно - по сравнению с Татарстаном климат здесь гораздо комфортнее.

Подробнее о новом приюте и планах по его развитию читайте здесь.