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Происшествия

Объявлен сбор средств для помощи хозяйке сгоревшего зооприюта в Великих Луках

Объявлен сбор средств для оказания помощи хозяйке сгоревшего зооприюта в Великих Луках. Об этом сообщают газеты «Великолукская правда. Новости» и «Наш путь».

Напомним, 24 января в переулке Портовом сгорел дом. При пожаре погибли порядка 50 кошек и собака — подопечные местной жительницы, основавшей частный приют для бездомных животных. Уцелели собаки, которые жили в вольере на улице, и несколько кошек, которые гуляли в этот момент. Никто из людей не пострадал.

В группе приюта «Дом удивительных котов «Марсиаша» рассказали, что хозяйке уничтоженного огнем приюта нужна материальная поддержка, в том числе для закрытия долгов. Желающие оказать помощь могут найти реквизиты в группах газет и приюта «Марсиаша» в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, требуется помощь в разборе и вывозе завалов с места пожара.

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