Спиртное украл из магазина мужчина в Гдове

12:58, 25 января 2022, ПАИ

В Гдове росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

24 января около 20 часов в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Гдове неизвестный мужчина открыто похитил спиртные напитки из магазина на улице Кингисеппской и скрылся. Получив приметы подозреваемого, сотрудники Росгвардии совместно с полицией начали поиск преступника и задержали его. Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж 40-летний житель города Сланцы.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.