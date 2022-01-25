Названа максимальная скорость ветра в Псковской области

13:08, 25 января 2022, ПАИ

В Псковской области максимальная зарегистрированная скорость ветра составляет 28,32 метра в секунду, выше этого значения порывы ветра не фиксировались. Об этом заявила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире одной из псковских радиостанций 25 января.

По словам Нещадимовой, теоретически все строители и те, кто работает на рекламных билбордах, должны ориентироваться именно на этот показатель.

«Те, которые ставят заборы, ограждая строительную площадку, тоже должны ориентироваться на эту скорость ветра. Но мы с вами знаем, что и про 15 метрах в секунду заборы летают и щиты падают», - заключила гостья эфира.