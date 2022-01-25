Тала Нещадимова объяснила, почему зимы в Псковской области стали теплыми

13:11, 25 января 2022, ПАИ

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире одной из псковских радиостанций объяснила, почему зимы в Псковской области стали тёплыми.

«В 2007 году у нас была самая короткая зима – она началась 20 января и закончилась 3 марта. А вот в 2020 году у нас с вами и вовсе не было зимы. То есть с точки метеорологии и климатологии зима не состоялась: не было устойчивого перехода среднесуточной температуры через ноль. Это говорит о том, что мы живём в период изменяющегося климата», - пояснила Нещадимова.



По её словам, погоду в Псковской области определяют циклоны. «Почему у нас зимой иногда бывает холодно, те самые морозы в 70-е годы, когда в Пскове температуры до минус 43 градусов фиксировалась. Арктический (сибирский) максимум своими щупальцами переваливает через Урал и достигает Северо-Запада, и классически с конца декабря до конца января у нас должна быть малооблачная и очень морозная погода. Но последние годы, я бы даже сказала десятилетия, всё-таки влияние, даже зимой, продолжает оказывать западно-восточный перенос, который приносит потепление», - отметила Тала Нещадимова.