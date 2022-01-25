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Политика

Пушкинские Горы и Опочка названы городами с самой комфортной погодой в Псковской области

Пушкинские Горы и Опочка названы городами с самой комфортной погодой в Псковской области. Об этом в эфире одной из псковских радиостанций рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Если есть место, где будет лучше всего, - это Пушкинские Горы и Опочка. Тоскливее всего с точки зрения погоды – город Дно.То есть если должно что-то произойти - заморозки, ещё что-то, то это обязательно будет в Дно. Если в области переменная облачность, то теплее всего будет в Пушкинских Горах и Опочке. Но всё может измениться», - отметила метеоролог.

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