Пушкинские Горы и Опочка названы городами с самой комфортной погодой в Псковской области

13:26, 25 января 2022, ПАИ

Пушкинские Горы и Опочка названы городами с самой комфортной погодой в Псковской области. Об этом в эфире одной из псковских радиостанций рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Если есть место, где будет лучше всего, - это Пушкинские Горы и Опочка. Тоскливее всего с точки зрения погоды – город Дно.То есть если должно что-то произойти - заморозки, ещё что-то, то это обязательно будет в Дно. Если в области переменная облачность, то теплее всего будет в Пушкинских Горах и Опочке. Но всё может измениться», - отметила метеоролог.