Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Из-за желания сходить в театр пскович лишился более 100 тысяч рублей

Из-за желания сходить в театр пскович лишился более 100 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

21 января пскович начал переписываться в социальных сетях с незнакомой девушкой. В ходе общения она предложила ему посетить один из театров Санкт-Петербурга и отправила ему ссылку на покупку билетов. Мужчина перешел по ссылке, указал реквизиты банковской карты и код подтверждения, в результате чего лишился более ста тысяч рублей. Его собеседница сразу перестала выходить на связь. Потерпевший обратился за помощью в УМВД, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Похожая ситуация произошла с псковским студентом. Молодой человек разместил на маркетплейсе объявление о продаже боксерского шлема. Через некоторое время к нему обратился покупатель, который в ходе общения обманным путем завладел деньгами студента в размере 25 тысяч рублей. По данному факту проводится расследование.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
Проголосовать >>>

25 января 2022

Объявлен сбор средств для помощи хозяйке сгоревшего зооприюта в Великих Луках

25 января 2022

50 кошек погибли при пожаре в приюте для животных в Великих Луках
25 января 2022

Два человека пострадали в результате ДТП в центре Пскова
24 января 2022

В Порховский суд поступило уголовное дело о разбое и убийстве

24 января 2022

Истинная причина порчи стелы на Аллее Героев в Великих Луках не установлена

24 января 2022

Побег не удался: псковские полицейские нашли двух потерявшихся детей

24 января 2022

В Пскове на дамбе через реку Мирожку образовалась пробка

24 января 2022

На Алтае родители выгнали голого ребенка на улицу в -20 в целях воспитания


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...