Из-за желания сходить в театр пскович лишился более 100 тысяч рублей

13:29, 25 января 2022, ПАИ

Из-за желания сходить в театр пскович лишился более 100 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

21 января пскович начал переписываться в социальных сетях с незнакомой девушкой. В ходе общения она предложила ему посетить один из театров Санкт-Петербурга и отправила ему ссылку на покупку билетов. Мужчина перешел по ссылке, указал реквизиты банковской карты и код подтверждения, в результате чего лишился более ста тысяч рублей. Его собеседница сразу перестала выходить на связь. Потерпевший обратился за помощью в УМВД, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Похожая ситуация произошла с псковским студентом. Молодой человек разместил на маркетплейсе объявление о продаже боксерского шлема. Через некоторое время к нему обратился покупатель, который в ходе общения обманным путем завладел деньгами студента в размере 25 тысяч рублей. По данному факту проводится расследование.