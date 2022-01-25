-12 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 26 января

13:34, 25 января 2022, ПАИ

26 января в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный, юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура по области: ночью -7…-12 градусов, днем -1…-6 градусов.

Атмосферное давление выше нормы.