Консультант службы «Содействие» ПсковГУ провела вебинар для родителей по проблемам заикания
Консультант службы семейного консультирования «Содействие», специалист-дефектолог Евгения Суворова провела вебинар для родителей по теме «Заикание у детей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Родители приобрели знания о природе и проявлениях заикания, узнали о факторах риска, которые могут спровоцировать возникновение заикания. Кроме того, участники вебинара получили практические рекомендации о профилактике заикания.
Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» работает на базе института образования и социальных наук ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ.
Задача службы – оказание безвозмездной консультационной помощи родителям и законным представителям детей, а также лицам, желающим взять ребёнка на воспитание. Консультации будут проводить педагоги, психологи, дефектологи, социальные работники, социальные педагоги Псковского государственного университета.
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