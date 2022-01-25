Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Консультант службы «Содействие» ПсковГУ провела вебинар для родителей по проблемам заикания

Консультант службы семейного консультирования «Содействие», специалист-дефектолог Евгения Суворова провела вебинар для родителей по теме «Заикание у детей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Родители приобрели знания о природе и проявлениях заикания, узнали о факторах риска, которые могут спровоцировать возникновение заикания. Кроме того, участники вебинара получили практические рекомендации о профилактике заикания.

Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» работает на базе института образования и социальных наук ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ.

Задача службы – оказание безвозмездной консультационной помощи родителям и законным представителям детей, а также лицам, желающим взять ребёнка на воспитание. Консультации будут проводить педагоги, психологи, дефектологи, социальные работники, социальные педагоги Псковского государственного университета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Сталкивались ли вы с мошенниками в сети?
Проголосовать >>>

25 января 2022

Наталия Соколова выясняет, как 5-летние малыши могли самовольно покинуть детсад в Пскове
25 января 2022

Ветер поднялся, нависла черная туча: о студенческой практике рассказал первый замглавы администрации Палкинского района
25 января 2022

Коечный фонд в Псковской области загружен более чем на 50%
25 января 2022

Более 1,6 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
25 января 2022

Николай Козловский: Студенчество – яркие и веселые годы
25 января 2022

Итоги опроса: большинство пользователей сайта ПАИ с теплотой вспоминают студенческие годы
25 января 2022

Глава Опочецкого района Юрий Ильин: Время студенчества до сих пор вспоминается с радостью
25 января 2022

Как отличить кармические отношения от созависимости

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...