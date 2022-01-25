Консультант службы «Содействие» ПсковГУ провела вебинар для родителей по проблемам заикания

14:58, 25 января 2022, ПАИ

Консультант службы семейного консультирования «Содействие», специалист-дефектолог Евгения Суворова провела вебинар для родителей по теме «Заикание у детей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Родители приобрели знания о природе и проявлениях заикания, узнали о факторах риска, которые могут спровоцировать возникновение заикания. Кроме того, участники вебинара получили практические рекомендации о профилактике заикания.

Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» работает на базе института образования и социальных наук ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ.

Задача службы – оказание безвозмездной консультационной помощи родителям и законным представителям детей, а также лицам, желающим взять ребёнка на воспитание. Консультации будут проводить педагоги, психологи, дефектологи, социальные работники, социальные педагоги Псковского государственного университета.