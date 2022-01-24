2 февраля в Пскове откроется выставка победителей конкурса «Мы – дети Космоса»

15:06, 25 января 2022, ПАИ

2 февраля в 16:00 в музейном комплексе «Двор Постникова» в Пскове состоится открытие выставки победителей Международного конкурса детского рисунка «Мы – дети Космоса». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Выставку представляет Благотворительный фонд имени Е. И. Рерих совместно с Международным центром Рерихов, которые в 2016 году выступили организаторами проекта при поддержке Российской академии художеств.

«Это единственный в мире детский конкурс, посвященный космизму – особому направлению изобразительного искусства, в котором Космос предстает в виде духовного пространства мысли, чувства, света и кКрасоты», - рассказали в Псковском музее-заповеднике.

До приезда в Псков работы юных художников экспонировались в Москве – в Общественной палате Российской Федерации, в Государственном музее современной истории России и Центральном Доме ученых, в Музее изобразительных искусств Калининграда, в Александровском художественном музее, в старейшем литературном музее России – Государственном музее имени А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина в Казани.