Николай Козловский: Студенчество – яркие и веселые годы

15:09, 25 января 2022, ПАИ

Для главы города Великие Луки Николая Козловского студенческие годы навсегда останутся самыми яркими и весёлыми, а студенческие друзья – верными и надёжными. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По его словам, сегодня России и городу Великие Луки нужны талантливые, образованные люди, с активной жизненной и гражданской позицией, патриоты своей страны и малой родины.

«Вам, нынешним студентам, вскоре предстоит решать серьёзные государственные задачи, реализовывать масштабные проекты, которые обеспечат устойчивое развитие Российской Федерации», - отметил Николай Козловский.

Ранее своими воспоминаниями о студенческой жизни поделился глава Опочецкого района Юрий Ильин.