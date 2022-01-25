Николай Козловский: Студенчество – яркие и веселые годы
Для главы города Великие Луки Николая Козловского студенческие годы навсегда останутся самыми яркими и весёлыми, а студенческие друзья – верными и надёжными. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
По его словам, сегодня России и городу Великие Луки нужны талантливые, образованные люди, с активной жизненной и гражданской позицией, патриоты своей страны и малой родины.
«Вам, нынешним студентам, вскоре предстоит решать серьёзные государственные задачи, реализовывать масштабные проекты, которые обеспечат устойчивое развитие Российской Федерации», - отметил Николай Козловский.
Ранее своими воспоминаниями о студенческой жизни поделился глава Опочецкого района Юрий Ильин.
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