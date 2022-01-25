Более 1,6 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

15:13, 25 января 2022, ПАИ

1 686 629 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 251,1 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 450 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 11 241 109 случаев заболевания коронавирусом, 10 071 740 человек выздоровело, 327 448 – умерло.