Псковский Центр доктора Бубновского дарит клиентам скидку 20%

15:50, 25 января 2022, ПАИ

27-28 января действующие клиенты Центра доктора Бубновского смогут получить скидку 20% на лечебные программы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре.

Напомним, Центр доктора Бубновского работает по уникальной методике современной кинезитерапии доктора медицинских наук Сергея Михайловича Бубновского.

Врачи центра занимаются лечением позвоночника, суставов, восстанавливают пациентов после травм, переломов, эндопротезирования суставов, операций на сердце, инфарктов миокарда и при гипертонической болезни. Специалисты составляют клиентам индивидуальную программу, в которой учитывают их состояние здоровья, нагрузку и вес. Также им отвечают на все имеющиеся вопросы и дают рекомендации, как восстановиться после тренировки. По словам специалистов, при условии грамотного выполнения упражнений и соблюдения техники результат будет чувствоваться сразу.

Консультация и запись по телефону: +7 (8112) 797-003.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.