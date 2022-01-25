Своё мнение об абортах озвучил главврач Псковского перинатального центра

15:58, 25 января 2022, ПАИ

Своё мнение об абортах озвучил главврач Псковского перинатального центра Николай Красиков на пресс-конференции 25 января.

«Моя личная позиция как гражданина и врача – пациент всегда имеет право выбора, даже если мы стоим перед сложными ситуациями, когда понимаем, что выбор неоднозначен, что он, возможно, даже с точки зрения общепринятых моральных норм и правил не совсем корректен. Всё равно пациенты отвечают за своё здоровье, и мы даём им право выбора», - подчеркнул Николай Красиков.

Он уточнил, что в ситуациях с наступлением беременности у несовершеннолетних право выбора реализуется с согласия законных представителей ребёнка – родителей или опекунов.

«Но всё-таки, если девочка настаивает на прерывании беременности. Если есть согласие родителей, мы все равно проводим психологическое консультирование. Но консультации мы проводим не только для подростков, а для всех женщин. Это все делается для того, если позволяют сроки, чтобы было время подумать», - добавил врач.