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Общество

О поставленных руководством региона задачах рассказал главврач Псковского перинатального центра

Главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков на пресс-конференции 25 января рассказал о задачах, которые поставило перед ним руководство региона.

По словам Красикова, проблемы нужно делить на медицинские и немедицинские. «Все мы понимаем, что пациенту сложно оценить качество предоставляемой медицинской помощи в процессе лечения. Пациент может оценить только конечный результат: либо пациент выздоровел и мы ему помогли, либо что-то пошло не так. Большая часть пациентов оценивает работу медицинского коллектива того или иного учреждения по сервисной составляющей: насколько пациента приветливо встретили, насколько ему все подробно объяснили, что происходит в учреждении, насколько эта информация преподносится понятным языком. Всё это было одной из проблем, которая, мы вынуждены признать, существовала в перинатальном центре», - отметил он.

Николай Красиков также подчеркнул, что Псковская область, как и другие регионы, активно развивается, и в Пскове значимая часть населения хочет получать те или иные виды сервисных услуг: сервисные роды, партнерские роды, это так называемые «мягкие роды», это возможность лечения за пределами госпрограммы получения бесплатной медицинской помощи. Развитие таких немедицинских сервисов в перинатальном центре и было одной из задач.

Еще одна — повышение рождаемости в Псковской области, подчеркнул главврач. «Все мы знаем, что такое демографический кризис, а также что такое увеличение рождаемости в том числе, получение качественной медицинской помощи, обследование супружеских пар с бесплодием, повышение доступности вспомогательных репродуктивных технологий, экстракорпоральное оплодотворение — это все важные задачи в решении демографических проблем», - заключил Николай Красиков.

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