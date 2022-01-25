Псковский перинатальный центр по оснащению не уступает другим крупным медучреждениям России
Псковский перинатальный центр не уступает по материально-технической базе самым крупным сервисным учреждениям в нашей стране. Такое мнение на пресс-конференции высказал главврач Псковского перинатального центра Николай Красиков.
«Я хочу сказать, что Псковский перинатальный центр никоим образом не уступает самым крупным, самым передовым, самым высококлассным и сервисным учреждениям в нашей стране», – рассказал руководитель медучреждения и отметил, что ему есть с чем сравнивать.
Говоря об условиях пребывания женщин в перинатальном центре, медик сообщил, что все палаты медучреждения либо одноместные, либо двухместные.
«Это самое современное оборудование, блестящие технические решения, приточно-вытяжная вентиляция во всем Псковском перинатальном центре, уникальная система отопления, энергоснабжения и пожарной безопасности», – отметил врач.
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