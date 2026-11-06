Народный фронт отчитался Владимиру Путину о работе с обращениями на прямую линию

12:17, 06 ноября 2026, ПАИ

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов принял участие в совещании президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ. Темой встречи стало обсуждение промежуточных итогов работы с обращениями граждан, поступившими в редакцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» в 2025 году, а также подготовки к прямой линии в этом году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Народного фронта.

Народный фронт по поручению президента следит за рассмотрением более 3,2 миллиона обращений. Это рекордное количество вопросов, с которыми россияне обратились с начала проведения прямой линии, отметил Михаил Кузнецов.

«Каждый год механизмы прямой линии совершенствуются. Сейчас рассмотрен 81 % вопросов, треть решена положительно, остальные остаются на нашем контроле. 50 % обратившихся подтвердили, что довольны тем, как решился их вопрос. Это на 4 % выше, чем в прошлом году», – сказал руководитель исполкома Народного фронта.

Среди каналов приёма обращений в прошлом году появился национальный мессенджер MAX – через него поступило почти 600 тысяч сообщений. Также в работе активно используется искусственный интеллект – «ГигаЧат» от Сбера стал надёжным помощником в приёме и отработке обращений. Михаил Кузнецов отдельно поблагодарил Сбер и его главу за партнёрство.

Как он добавил, почти 100 % вопросов отработали в Ростовской, Челябинской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае. При этом работа в Ингушетии, Калмыкии, Дагестане, Курганской и Ивановской областях нуждается в активизации.

В числе федеральных ведомств положительно отмечены Социальный фонд России, служба судебных приставов и Росздравнадзор; на особом контроле – Налоговая служба, МЧС, Минэкономразвития и Росприроднадзор. Среди крупных компаний почти 95 % обращений обработали «Почта России», Сбер, Росавтодор, Ростелеком и ВТБ.

Кроме того, по поручению президента на основании наиболее чувствительных обращений правительством были приняты системные решения: более чем 40 тысячам многодетных семей с незначительным превышением по доходам начислено единое пособие; 1,5 миллиона работающих родителей получили семейную выплату с пересчётом НДФЛ по ставке 6 %; сервисы непрерывного мониторинга глюкозы включены в «белые списки» и теперь доступны при ограничениях интернета; горизонт записи к врачу через «Госуслуги» расширен за пределы 14 дней. Кроме того, по результатам опросов Народного фронта, объём звонков телефонных мошенников снизился более чем на 40 %.

В работе у Правительства РФ также находятся поручения по разработке критериев передачи автодорог с регионального на федеральный уровень и обратно, а также по льготной ипотеке для многодетных на дома старше 20 лет.

Там, где существующие госмеханизмы не помогают, Народный фронт ищет нестандартные решения, заявил Михаил Кузнецов. Так, по обращениям многодетных мам о мобильности удалось договориться с автошколами Сибири: бесплатное обучение вождению теперь доступно в Омске, Красноярске, Новосибирске и других городах СФО. В Крыму на основании обращений прямой линии сформировано 30 % годовой программы по благоустройству на 2026 год.

Также ещё одним примером стало изменение законодательства благодаря судьбе одного человека. Виктору Ивановичу Мостакову сейчас 92 года, в Великую Отечественную войну был в блокадном Ленинграде, а его родители погибли под бомбардировкой. Он был эвакуирован и всю жизнь прожил в Барнауле, работая на производстве двигателей боевых машин. Для статуса жителя блокадного Ленинграда ему не хватило одной недели. После его обращения на прямую линию в 2024 году и обращений других ветеранов Заксобрание Петербурга отменило ограничения, и в этом году Виктор Иванович получил нагрудный знак и статус.

В ходе работы были выявлены и другие темы. Например, инвалиды по зрению сталкиваются с ограничениями в использовании государственных цифровых сервисов из-за несовершенства голосовых подсказок – правительство ведёт работу, но ситуацию можно ощутимо упростить в короткий срок, если учесть все пожелания этой категории граждан, отметил Михаил Кузнецов.

Кроме того, семьи с несовершеннолетними детьми в трудной жизненной ситуации рискуют лишиться единственного жилья по ипотеке, поэтому с Центробанком прорабатывается использование института финансовых уполномоченных как государственных посредников между человеком и банком. Также уже действуют добровольный институт досудебной медиации и кредитные каникулы.

Помимо этого, отдельное внимание уделили военной медицине. Только единицы гражданских медицинских вузов имеют военные учебные центры, а выпускники после шести лет обучения и ординатуры получают повестку, что прерывает становление врача, рассказал Михаил Кузнецов. Увеличение числа таких центров даст возможность сформировать дополнительный резерв военных медиков. Минобороны и Минздрав ведут последовательную работу, и Народный фронт предлагает с учётом опыта СВО и востребованности среди врачей приоритизировать эту задачу.

В завершение Михаил Кузнецов поблагодарил президента за поручение по работе с обращениями прямой линии, отметив, что для команды Народного фронта нет ничего более значимого, чем возможность помогать такому количеству граждан.

Президент поблагодарил Михаила Кузнецова и Народный фронт за подготовленную справку по промежуточным итогам работы с обращениями на прямую линию 2025 года, отметил необходимость межведомственного взаимодействия с Правительством РФ, администрацией президента и правоохранительными командами в регионах и поручил докладывать о возникающих сложностях для своевременного реагирования.