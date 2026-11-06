Глава Бежаницкого округа приняла участие в региональных днях ВАРМСУ в Москве

11:50, 06 ноября 2026, ПАИ

Глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова вместе со своим заместителем Светланой Кудрявцевой приняла участие в региональных днях ВАРМСУ «Малая родина – сила России» в Москве. Об этом она сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Мероприятие посвятили теме «Сильные сельские территории: из потенциала места – в современные возможности для жизни и роста». Для Бежаницкого района эти вопросы имеют особое значение, так как муниципалитет является сельскохозяйственным. Здесь вопросы земли, фермерства, инфраструктуры и качества жизни находятся в повседневной повестке, отметила глава округа.

На встрече выступила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Она подробно остановилась на том, как раскрыть потенциал сельских территорий, создавать рабочие места, развивать дороги и услуги для обеспечения достойных условий жизни. Пленарные заседания посвятили поддержке агробизнеса, развитию инфраструктуры, привлечению кадров и вовлечению молодёжи.

Участие в форуме позволило обменяться опытом с другими муниципалитетами и увидеть, как коллеги решают схожие задачи. Также делегация по-новому взглянула на роль сельских территорий, отметив, что они являются не периферией, а настоящими точками роста. Кроме того, участники определили дальнейшие шаги с учётом федеральных стратегий.

«Наша цель – сделать наш округ местом, где хочется жить и работать, а не только уезжать в город», – подчеркнула Елена Иванова.

Форум организован ВАРМСУ при поддержке администрации президента РФ. В апреле 2027 года его федеральная часть завершится вручением IV Всероссийской муниципальной премии «Служение».