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Общество

Глава Бежаницкого округа приняла участие в региональных днях ВАРМСУ в Москве

Глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова вместе со своим заместителем Светланой Кудрявцевой приняла участие в региональных днях ВАРМСУ «Малая родина – сила России» в Москве. Об этом она сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Фото со страницы главы Бежаницкого муниципального округа Елены Ивановой в социальной сети «ВКонтакте»

Мероприятие посвятили теме «Сильные сельские территории: из потенциала места – в современные возможности для жизни и роста». Для Бежаницкого района эти вопросы имеют особое значение, так как муниципалитет является сельскохозяйственным. Здесь вопросы земли, фермерства, инфраструктуры и качества жизни находятся в повседневной повестке, отметила глава округа.

На встрече выступила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Она подробно остановилась на том, как раскрыть потенциал сельских территорий, создавать рабочие места, развивать дороги и услуги для обеспечения достойных условий жизни. Пленарные заседания посвятили поддержке агробизнеса, развитию инфраструктуры, привлечению кадров и вовлечению молодёжи.

Участие в форуме позволило обменяться опытом с другими муниципалитетами и увидеть, как коллеги решают схожие задачи. Также делегация по-новому взглянула на роль сельских территорий, отметив, что они являются не периферией, а настоящими точками роста. Кроме того, участники определили дальнейшие шаги с учётом федеральных стратегий.

«Наша цель – сделать наш округ местом, где хочется жить и работать, а не только уезжать в город», – подчеркнула Елена Иванова.

Форум организован ВАРМСУ при поддержке администрации президента РФ. В апреле 2027 года его федеральная часть завершится вручением IV Всероссийской муниципальной премии «Служение».

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