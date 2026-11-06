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Общество

Псковская область присоединится к Неделе инклюзии форума «Открыто для всех»

Неделя инклюзии в рамках II Всероссийского инклюзивного форума «Открыто для всех» пройдёт в России с 30 ноября по 6 декабря. Мероприятия приурочены к Международному дню инвалидов. Псковская область присоединится к проекту, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Центральная площадка форума будет работать в Москве. Там соберутся более двух тысяч российских и зарубежных экспертов. В регионах также организуют свои события, ориентированные на жителей, семьи, детей, педагогов, волонтёров и всех, кому важна эта тема.

В Псковской области в рамках Недели инклюзии запланировано более 30 событий. Среди них – кинопоказы, волонтёрские акции, спортивные марафоны, лекции, творческие встречи, а также мероприятия для детей и подростков.

Особое внимание уделят социализации и реабилитации участников специальной военной операции (СВО), а также поддержке их семей.

«Инклюзия начинается с уважения, заботы и конкретных дел: доступной среды, современных технологий, равных возможностей для учёбы, работы, спорта, творчества и общения. Приглашаю жителей Псковской области присоединиться к мероприятиям недели и этому важному проекту», – отметил Михаил Ведерников.

Организаторами проекта выступают Агентство стратегических инициатив, фонд «Росконгресс» и Правительство России.

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