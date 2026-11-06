Вылет самолёта Москва – Псков задерживается на пять часов
Вылет самолёта Москва – Псков задерживается на пять часов. Это следует из данных онлайн-табло московского аэропорта Внуково.
По расписанию самолёт должен был вылететь в 08:00, а прибыть в Псков в 09:35.
Однако вылет был перенесён на 13:00. В этом случае самолёт прилетит в псковский аэропорт около 14:35.
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