Ревность, давление и откровенные фото: Наталия Соколова напомнила о правилах безопасных отношений

12:53, 06 ноября 2026, ПАИ

Первую любовь редко удаётся забыть: она приносит яркие эмоции, волнение, радость и порой настоящие страдания. Для подростка эти переживания особенно сильны, ведь опыта отношений и расставаний у него ещё нет. О том, как помочь детям справиться с первыми чувствами и почему взрослым важно не обесценивать их, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в авторской программе «Внимание, дети!» на радиостанции «7 НЕБО».

«Для ребёнка это огромный опыт. И для взрослых тоже. Уважаемые родители, важно помнить: ваши дети не «просто влюбились». Для них – это целый мир чувств, в котором пока трудно разобраться», – отметила ведущая.

По словам Наталии Соколовой, подростковые чувства часто бывают очень сильными, но жизненного опыта, который помог бы справиться с ними, ещё недостаточно. Если ребёнок не находит понимания и не может поговорить с близкими, переживания могут привести к импульсивным поступкам. Поэтому родителям важно не высмеивать первую любовь и не отмахиваться от неё фразами «Ой, ну какая любовь в твоём возрасте!» или «Это гормоны».

В качестве повода для доверительного разговора ведущая предложила посмотреть вместе с подростком советский фильм Ильи Фрэза «Вам и не снилось» (1980). После просмотра можно обсудить чувства героев и поделиться собственными историями первой любви. Такой разговор, по мнению Наталии Соколовой, поможет родителям и детям лучше понять друг друга.

Отдельно в программе затронута тема безопасных отношений. Подросткам напомнили, что любовь не должна заставлять делать то, что неприятно или небезопасно. Если человек унижает, высмеивает при других, оказывает давление, проявляет чрезмерную ревность, требует отчётов о каждом шаге или просит присылать откровенные фотографии, это не признак любви. В такой ситуации важно остановиться и рассказать о происходящем взрослому, которому можно доверять.

Не менее непросто подростки переживают первое расставание. Для них это настоящая потеря, а не пустяк, который можно быстро забыть. Ведущая подчеркнула, что задача родителей в такой ситуации – не пытаться немедленно избавить ребёнка от боли, а просто оставаться рядом.

«В такие моменты слова «да брось ты, это несерьёзно», «найдёшь лучше», «я же говорила» закрывают дверь доверия», – отметила Наталия Соколова.

Вместо этого взрослым посоветовали спокойно выслушать подростка, признать его чувства и спросить, что ему сейчас нужнее: побыть одному или провести время с близким человеком. Слёзы, музыка и долгие прогулки могут быть частью переживания утраты. При этом тревогу должны вызывать не сами слёзы, а полная изоляция и безразличие ко всему.

Если ребёнок не готов обсуждать свои проблемы с родителями, ему можно напомнить о детском телефоне доверия 8-800-2000-122, где он сможет получить поддержку.

«Ребята, помните: вы имеете право на чувства, на уважение и на безопасность. Родители, будьте для детей теми, кому можно довериться», – заключила Наталия Соколова.