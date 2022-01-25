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Николай Красиков: Псковский перинатальный центр превосходит учреждения родовспоможения Эстонии и Латвии

Псковский перинатальный центр значительно превосходит учреждения родовспоможения Эстонии и Латвии, заявил главврач Николай Красиков на пресс-конференции 25 января.

«С точки зрения медицинских услуг Псковский перинатальный центр значительно превосходит учреждения родовспоможения и в Эстонии, и в Латвии, - подчеркнул врач. - Более того, учреждения родовспоможения, которые находятся на приграничных территориях, - это, как правило, маленькие акушерские учреждения, где не всегда даже имеется возможность получения медицинской помощи от врача. Там в основном работают и дежурят акушерки - средний медицинский персонал. В Псковском перинатальном центре – круглосуточная врачебная помощь акушеров-гинекологов, реаниматологов, неонатологов, которые занимаются новорожденными детишками, врачей ультразвуковой диагностики. Конечно же, это совершенно другой уровень».

По его словам, некоторые вопросы есть по части сервиса. «Но у нас в этом плане есть очень серьезные намерения. Я думаю, что в течение 2022 года все сервисные вопросы мы закроем и уже в этом плане тоже будем не уступать приграничным территориям», - заявил Николай Красиков.

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