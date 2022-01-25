Псковский перинатальный центр сравнили со швейцарскими клиниками

16:04, 25 января 2022, ПАИ

Псковский перинатальный центр сравнили с серьёзными швейцарскими клиниками. Об этом главный врач медучреждения Николай Красиков сообщил на пресс-конференции 25 января.

Николай Красиков отметил, что недавно в перинатальный центр приезжали коллеги из Москвы, которые рассматривали возможность переезда в регион для работы.

«Супружеская пара ознакомилась с перинатальным центром. Причём супруг – доктор, который собирался к нам перейти на работу, он проучился в Швейцарии и проработал на протяжении трёх лет. Он отметил, что Псковский перинатальный центр ничем не уступает даже самым серьезным швейцарским клиникам», - рассказал главврач медучреждения.