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Спорт

Псковичка Наталья Спиридонова прыгнула выше всех на «Битве полов» в Москве

Псковичка Наталья Спиридонова прыгнула выше всех соперниц на «Битве полов» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики. На пятом юбилейном турнире «Битвы полов», где в одном секторе соревнуются мужчины и женщины, все ждали соперничества олимпийской чемпионки Марии Ласицкене и финалиста Олимпийских игр в прыжке в высоту Ильи Иванюка.

Но накануне соревнований у Марии Ласицкене поднялась температура и чемпионка «Токио 2020» не смогла принять участие в соревнованиях. В итоге победителем и обладателем большого шлема стал Илья Иванюк, который взял высоту 2.23 м, набрав 1117 очков. Михаил Акименко и Матвей Тычинкин показали одинаковый результат, покорив с первой попытки планку на высоте 2.18, что равняется 1072 очкам.

Столько же у женщин набрали сразу три участницы. Чтобы получить 1072 очка, женщинам надо было преодолеть высоту 1.85. Наталья Спиридонова справилась с этой задачей с первой попытки, а Мария Кочанова и Александра Ярышкина с третьей. Командное первенство в этот раз было за мужчинами – 6301 очко против 5213 у женщин.

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