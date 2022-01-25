Главврач Псковского перинатального центра Николай Красиков: К суррогатному материнству отношусь положительно

16:34, 25 января 2022, ПАИ

Главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков на пресс-конференции 25 января заявил, что положительно относится к суррогатному материнству.

По его словам, это возможность дать женщине «получить желанную беременность, пусть даже не в своем собственном организме, но с помощью своего биологического материала».

«Подход у супружеских пар разный. Есть пары, у которых невозможно наступление беременности естественным путём, они отказываются завести детей вообще и отпускают эту мысль. Есть пары, которые всегда готовы идти до конца и для которых принципиальным является вопрос, чтобы ребёнок был генетически их, чтобы ребёнок унаследовал их интеллект, внешность, эмоции и так далее. И суррогатное материнство дает такую возможность», - считает Николай Красиков.

При этом он подчеркнул, что в суррогатном материнстве много вопросов, связанных с этическими нормами. В этом случае он поддерживает те планы, которые формируются в части усиления контроля со стороны законодательства над вопросами суррогатного материнства.

Но возможность [суррогатного материнства. – Ред.] должна быть.