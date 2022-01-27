Для «умных» многоквартирных домов хотят разработать госстандарт

11:04, 27 января 2022, ПАИ

Представителей отечественной Hi-Tech индустрии призвали разработать единый государственный стандарт умного дома для российских многоэтажек. В правительстве таким образом стремятся стимулировать спрос застройщиков на программное и аппаратное обеспечение российского производства, пишет Единый ресурс застройщиков со ссылкой на «Коммерсант».

Единый знаменатель

Заместитель главы Минцифры Андрей Заренин разослал соответствующее письмо-обращение представителям «Яндекса», «Ростелекома», ГК Эталон и еще 37 крупных телекоммуникационных и девелоперских организаций.

Чиновник также прикрепил к письму проект госстандарта умного дома и попросил от получателей направить свои предложения до конца января.

Среди перечня сервисов, которые позволяют назвать дом и квартиру умными, - платформа для контроля всех сервисов, система распознавания лиц и номеров автомобилей, системы контроля за инфраструктурой ЖКХ. В частности, включаются «умные» решения вроде робота-консьержа, робота-доставщика, робота-уборщика и других.

Таким образом, правительство хочет привести к единому знаменателю сервисы, поскольку на сегодняшний день в России нет однозначного понимания, какой дом считается «умным».

Принятие единого госстандарта «умного дома» позволит застройщикам и IT-компаниям использовать единые протоколы обмена данными и схожие решения, что позволит организовать единую цифровую среду. В случае если человек живёт в одном жилом комплексе и пользуется мобильным приложением с набором функций, то при переезде в дом другого девелопера было бы удобнее подключиться к его системам, не скачивая другое приложение.

На сегодняшний день «умные» приборы установлены от разных производителей и несовместимы друг с другом. В Минпромторге и ряде других профильных министерств и ведомств считают, что единый стандарт позволит сформировать рынок унифицированных решений отечественных производителей с высоким уровнем информационной безопасности, а внедрение российских решений снизит зависимость от импортных продуктов и исключит риски утечек данных за границу.

Мнение застройщиков

Руководители профильных подразделений нескольких девелоперских компаний и организаций в сфере управления МКД отнеслись к такому предложению осторожно и отметили, что не совсем понятно, будет ли документ носить рекомендательный или обязательный характер для всех застройщиков.

Директор по цифровому развитию Glorax Дмитрий Лившин уверен, что далеко не все компоненты для создания «умного» дома изготавливаются в нашей стране. Лившин заметил, что принятие госстандарта может поставить иностранных производителей «софта» и «железа» в трудное положение, поскольку им придется адаптировать решения специально под российские требования. По мнению Лившина, такая зависимость может вынудить их уйти из России.

Минцифры в партнёрстве с телекоммуникационными компаниями в сентябре 2021 года подготовило проект дорожной карты развития отрасли связи, который предполагал оснащение жилищного фонда России инжиниринговыми системами «Умный дом» на основе включенных в строительную нормативную базу новых ГОСТов и СНиПов.

Разработчики проекта предлагали к марту 2022 года создать ГОСТ, описывающий оснащение домов инжиниринговыми смарт-системами, а также поправки в строительные нормы и правила, закрепляющие следование стандарту. Для того чтобы дооснастить системами «умный дом» уже введенный в эксплуатацию жилищный фонд, проектом дорожной карты была предусмотрена возможность использования средств из региональных фондов капремонта.

В конце ноября 2021 года при активном участии девелоперского сообщества и организаций IT-cферы завершилась разработка методологии присвоения классов «умного дома» многоквартирным новостройкам. Методология насчитывает 34 смарт-функции, которые подлежат оценке для присвоения класса. Каждая из этих функций входит в состав одной из семи групп, отвечающих за определенное направление жизнедеятельности МКД.

IT-технологии в домах Пскова

Заместитель генерального директора по маркетингу АО «Псковжилстрой» по коммерческой работе Ольга Иванова отметила, что мир не стоит на месте и цифровизация охватывает всё большее количество сфер нашей жизни.

«Умный дом – это значит двигаться вперёд, принимать новые технологии, воплощать их и пользоваться благами современных разработок. Я считаю, что многие жильцы псковских домов согласились бы на внедрение IT-технологий», - добавила Ольга Иванова.