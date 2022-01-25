Благодаря «Ёлке желаний» шестилетний пскович смог почувствовать себя сотрудником ГИБДД

17:23, 25 января 2022, ПАИ

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Псковской области совместно с сотрудниками СУ СК России по Псковской области в рамках акции «Елка желаний» исполнили мечту шестилетнего Ромы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В пресс-службе ведомства отметили, что мальчика интересует всё, что связано с безопасностью на дороге, – устройство патрульного автомобиля, специальные средства для проверки транспорта и водителей и будни дорожных полицейских.

Шестилетний Рома с удовольствием попробовал покрутить руль полицейской машины, посигналить, включить сигнальные маячки и при помощи специального устройства сделать предупреждение автолюбителю, который, по мнению юного инспектора, нарушил ПДД.

Вместе со своим напарником Владимиром Устиновым, инспектором ДПС отдельной специальной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Псковской области, юный пскович научился проверять документы водителей и узнал, на что необходимо обращать внимание при проведении данной процедуры. Также Рома узнал много нового об оснащении патрульной машины и какой прибор необходим, чтобы узнать, не управляет ли машиной нетрезвый водитель.

После посвящения в дорожные полицейские пскович получил чемоданчик юного инспектора дорожного движения с памятными и полезными подарками: световозвращающими фликерами, жилетом, правилами дорожного движения и раскраской. Как отметили в пресс-службе УМВД, уже осенью Роман станет первоклассником, поэтому среди подарков также был тематический рюкзак для обуви.

Мама мальчика поблагодарила организаторов акции и сотрудников полиции, которые помогли осуществить мечту ее сына. А после учебного автодрома Роман вместе с мамой отправился в следственное управление СК РФ по Псковской области для знакомства с профессией криминалиста.