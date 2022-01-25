Студенты ПсковГУ приняли участие в интерактивной игре «Муз Союз»

17:25, 25 января 2022, ПАИ

Командная музыкально-интерактивная игра для студентов «Муз Союз» состоялась сегодня, 25 января, в актовом зале главного корпуса Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

«Это игра для тех, кто любит музыку, юмор, и для тех, кто умеет работать в команде, – рассказал руководитель студенческого медиаклуба, ведущий Владимир Дягилев. – Она включает в себя различного рода музыкальные задания на эрудицию, логику, удачу и смекалку».

Участники мероприятия поделились на пять команд, в каждой из которых было по четыре-пять человек. В программу мероприятия вошли музыкальные ребусы, задания на импровизацию и юмор. Аналогом «Муз Союза» стала популярная юмористическая передача, в которой звёзды отечественного шоу-бизнеса знакомятся с композициями, которые выпускают отечественные артисты, в основном в жанре поп-музыки.

Команды, занявшие первые три места, получат грамоты. Результаты будут объявлены на церемонии награждения, которая пройдёт сегодня в 20:00 в корпусе на улице Толстого.