Карту интересных мест для наблюдений за звёздами составляют в Псковской области

17:25, 25 января 2022, ПАИ

Карту интересных мест для наблюдений за звёздами составляют в Псковской области. Об этом сообщается в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» «ВКонтакте».

«Начали воплощать давно задуманное, для удобства планирования и выездов мы делаем карту с интересными местами для астрономических фотографий. Мы отмечаем места, где были и куда хотим добраться, чтобы сделать тот самый кадр. Также мы отметили площадки, где мы наблюдаем за звездами, и добавили информацию о клубе», - отметили участники группы.

Псковичи могут принять участие в составлении карты, для этого необходимо пройти по этой ссылке https://vk.com/topic-3304266_48182356 и добавить описание и координаты места.