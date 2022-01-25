Заболеваемость коронавирусом в Псковской области за неделю выросла на 41,3%

17:25, 25 января 2022, ПАИ

С 17 по 23 января заболеваемость коронавирусом в Псковской области выросла по сравнению с предыдущей неделей на 41,3%, показатели ниже, чем по РФ, на 15,5%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Всего за третью календарную неделю года в регионе зарегистрирован 1091 заболевший COVID-19. В форме ОРВИ протекали 949 случаев, внебольничной пневмонии – 127. Зафиксировано 15 случаев бессимптомного течения инфекции.

Наибольшая заболеваемость отмечается в возрастной группе 30-49 лет - 29,5% (322 пациента) от общего числа зарегистрированных случаев за неделю. На категорию 50-64 года приходится 23,9% заболевших (261 пациент), 65 лет и старше – 21,4% (234), дети до 17 лет - 15,7% (171 случай), 18-29 лет — 9,5% (103 случая).

В 10 муниципальных образованиях заболеваемость выше среднеобластного уровня: в Локнянском, Порховском, Новосокольническом, Стругокрасненском, Псковском, Опочецком, Невельском, Бежаницком, Гдовском районах и городе Великие Луки. В Пскове за неделю зарегистрировано 319 случаев.

Напомним, коечный фонд в Псковской области загружен более чем на 50%.