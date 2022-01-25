Коечный фонд в Псковской области загружен более чем на 50%

15:30, 25 января 2022, ПАИ

В Псковской области коечный фонд загружен боле чем на 50%. Об этом сообщили в региональном комитете по здравоохранению, отвечая на вопрос местного жителя в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Напомним, за минувшие сутки в регионе выявили почти 200 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболели 74 299 человек. Почти 15 тысяч человек поступили на лечение в стационар Псковской областной инфекционной больницы. 25 января в России зафиксировали новый рекорд по числу заражений COVID-19.