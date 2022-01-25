Три человека пострадали в ДТП в Бежаницком районе

17:29, 25 января 2022, ПАИ

В результате столкновения двух автомобилей телесные повреждения получили три человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОГИБДД МО МВД «Бежаницкий».

25 января около 12:00 на 25-м километре автодороги Бежаницы – Кудеверь – Болготово произошло столкновение автомобилей Lada Largus и Chevrolet. Пострадавшие от госпитализации отказались.

Водители 48 и 36 лет в момент аварии были трезвые. Причины ДТП установят по результатам административного расследования. На месте аварии работали сотрудники скорой помощи, МЧС и ОГИБДД МО МВД «Бежаницкий».