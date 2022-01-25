Вечер встречи студенческих отрядов состоялся в ПсковГУ

17:31, 25 января 2022, ПАИ

Вечер встречи участников студенческих отрядов «Назад в лето» состоялся сегодня, в День российского студенчества. Мероприятие прошло в главном корпусе вуза, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Встреча была посвящена подведению итогов трудовой целины 2021 года. Мероприятие прошло в формате песенного вечера в дружеской обстановке студенческих отрядов Псковской области. Ребята обменялись впечатлениями, обсудили планы работы на ближайшее время. Среди участников были не только учащиеся ПсковГУ, но и школьники. Бойцы студенческих отрядов вуза были их вожатыми в различных проектах.

Встреча была приурочена к празднованию Дня российского студенчества. Чем еще порадует Татьянин день псковских студентов, смотрите в афише мероприятий.